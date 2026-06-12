三木監督の電撃休養、塩川ヘッドコーチの監督代行就任で揺れている楽天。塩川監督代行の初陣となった10日、巨人に敗れて自力優勝が消滅すると、11日は大幅な打線のテコ入れを行った。【もっと読む】かつての石井一久の剛毛すぎた強心臓浅村をベンチスタートさせ、助っ人のマッカスカーを開幕直後以来となる4番に抜擢。前日と同じポジションは「7番・遊撃」の村林のみとなった。これが功を奏したのか、かつての自軍エースである