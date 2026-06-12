テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１２日、この日開幕したサッカーの北中米Ｗ杯を特集した。スタジオでは日本代表が今大会の目標を「優勝」と掲げていることを紹介した。コメンテーターで元テレビ朝日社員の玉川徹氏は、この目標に「本当にそうなの？本当にそうなの？優勝でしょ？行けるの？」とゲスト出演したサッカー大好き芸人の「カカロニ」すがやに尋ねた。この疑問にすがやは「今大