この先6月13日(土)〜6月25日(木)は、前半は各地で晴れ間もありますが、15日(月)ごろから前線や低気圧の影響で曇りや雨の日が増え、後半ほど九州から関東を中心に梅雨空と蒸し暑さが続く見込みです。前半は晴れ間多い1週目は前半を中心に晴れ間が多くなりそうです。13日(土)〜14日(日)は、東京や名古屋・大阪でおおむね晴れて、最高気温は30℃前後まで上がる所があります。一方、札幌や仙台、新潟でも雲が広がるものの、日差しの出