不可解な判定に、ファンの不満が募っている。【もっと読む】阪神藤川監督「オラつき」連発に対戦相手やファンから苦情の嵐10日のソフトバンク対阪神戦。1死一塁から二盗を試みた一走・熊谷敬宥がアウトとなった一件だ。タイミングは微妙だった。球場内の大型ビジョンではスローモーション映像が繰り返し流され、角度によってはセーフとも受け取れるプレーだった。この判定に藤川球児監督はすかさずリクエスト。長時間の検