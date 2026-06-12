「オリエンテーションで出身高校を言わせるのは、トランスジェンダー学生にとってアウティングにつながる可能性がある」東京大学が今年4月に公表した「性的指向と性自認の多様性に関する行動ガイドライン」の内容が、SNSで注目を集めている。ガイドラインでは、性的指向や性自認をめぐる差別やアウティング（本人の同意なく性的指向や性自認に関する情報を明かすこと）を防ぐため、大学生活や授業、職場で起こりうる具体的な事例を