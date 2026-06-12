あなたは読めますか？突然ですが、「齧る」という漢字読めますか？日常的な動作を表す言葉ですが、漢字で書かれると「こんなに難しい字だったの？」と驚く方も多いはず。気になる正解は……「かじる」でした！齧るとは、硬いものを歯で強く噛み、削り取るようにすることを意味します。また、そこから転じて、学問や技術などを少しだけ習得したり、知識を浅く得たりすること（＝聞きかじる）の例えとしても使われます。具体的な使い