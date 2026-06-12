あなたは読めますか？突然ですが、「頓挫」という漢字読めますか？計画がうまくいかなくなった際などにニュースやビジネスシーンで耳にする言葉ですが、漢字の組み合わせを見ると読み方に迷ってしまう方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「とんざ」でした！「頓挫」とは、物事の進行が急に止まったり、計画が途中でくじけたりすることを意味します。「頓」には「急に」や「ぬかずく」、「挫」には「くじける」という