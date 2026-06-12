◇ナ・リーグドジャース8−6パイレーツ（2026年6月11日ピッツバーグ）ドジャースの大谷翔平投手（32）が11日（日本時間12日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場も7回の第5打席で「左膝の炎症」のため、代打を送られ、途中交代した。試合後、デーブ・ロバーツ監督（54）が左膝について言及した。試合後、指揮官は途中交代した大谷について「賢明な判断をしようとしただけ」と大事をとっての交代と説明。「ト