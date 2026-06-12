お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多華丸（56）が11日放送のBS朝日「家呑み華大」（木曜後10・00）に出演。自身の番組にゲストを迎える際の心構えを語った。2018年からNHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）のメインMCを務め、金曜恒例のコーナー「プレミアムトーク」では、人気俳優らをゲストに招き、さまざまなトークを展開している同コンビ。仕事を終えて帰宅後、ドラマを始めテレビ番組をはしごしているという華丸に対し、