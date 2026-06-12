俳優の中山忍（53）が12日、自身のインスタグラムを更新。ファンクラブの開設を発表した。【写真】「あったかい場所をもう一回作りたい」30数年ぶりにファンクラブ開設を発表した中山忍中山は「もう一度安心して泣いたり笑ったりできるあたたかな場所をつくりたいそんな想いから30数年ぶりにファンクラブを開設させていただくこととなりました」と報告した。また投稿された動画で中山は「10代の頃のファンクラブを作って