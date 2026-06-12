トランプ大統領は、週末にもヨーロッパで署名するとの見通しを示しました。トランプ大統領：我々は、イランとの戦争をめぐる大きな合意をまとめた。そして今後は文書の最終調整の段階に入ることになる。その作業は今後数日以内に完了するはずだ。トランプ氏は11日、イランとの戦闘終結に向けた覚書について、週末にもヨーロッパで署名する可能性があり、アメリカ側からはバンス副大統領が署名式に出席するとの見通しを示しました。