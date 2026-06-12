ものまねメークで知られるタレント・ざわちん（33）が12日までに自身のインスタグラムを更新。キャミ姿で肩ボトックスなどを報告した。「そういえば、年1の肩ボトックスしてきました！！もちろん、今回も凄腕@dr_risa_risa先生にやって頂きました今回もいい感じだひどい肩こりからくる首の痛みもなくなったし僧帽筋もなくなってきた」と肩にボトックス注射をしたことを報告。「そして再びダイエットをはじめて、4日