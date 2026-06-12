INPEXのロゴ（ゲッティ＝共同）【シドニー共同】オーストラリアの労使裁定機関フェアワーク委員会は12日、資源開発大手INPEXが同国で操業する液化天然ガス（LNG）施設でのストライキを巡り、この日予定されていた審判が13日に延期になったと明らかにした。理由は示していない。労使裁定機関は、国内経済や人命、健康などに重大な損害をもたらすとみられる場合に、法律を根拠にストを停止できる。INPEXの労働組合は2日からスト