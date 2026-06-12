■MLBパイレーツ 6ー8 ドジャース（日本時間12日、PNCパーク）ドジャース・大谷翔平（31）が敵地でのパイレーツ戦に“1番・DH”で先発出場し、2打数、2安打（1本塁打）、2四球、1打点。3回に先制となる13号ソロを放つなど、4打席全出塁で貢献した。しかし、7回に第5打席を迎えるところで代打が送られ途中交代。球団は左膝の炎症と発表している。試合は大谷の先制弾に続きK.タッカー（29）やF.フリーマン（36）のタイムリーで序盤