木原官房長官は12日の会見で、高市総理大臣が、フランスで開催されるG7エビアンサミットに出席することを発表した。6月13日から18日まで訪問する。また高市総理は、期間中にイギリスとイタリアを訪問し、両国首脳との会談も予定している。高市総理がG7エビアンサミットへ出席する意義について、木原長官は「中東・ウクライナ・インド太平洋といった国際社会の重要課題への対処に加えて、中東情勢を踏まえたエネルギー安全保障や市