男性9人組「超特急」のリョウガとユーキが12日、東京・表参道ヒルズスペースオーで「シチズンエコ・ドライブ誕生50周年記念イベント」に出席した。相手に突き動かされたことについてユーキはリョウガについて「メロいのぎじんか（擬人化）」と回答。「言葉の意味を全部持っている。意外と多彩。ピアノもダンスも歌もできる。ライブでもMCで必ず爪痕を残すワードがある」と称賛した。だが、リョウガは「直前まで爆睡」と