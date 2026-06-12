フリーアナウンサー佐橋嬉香（30）が、12日までにインスタグラムを更新。第1子妊娠を報告した。佐橋は「私事ではありますが、本日のラジオでご報告させていただいた通りこの度第一子を授かりました。秋頃に出産予定です」と報告。「現在は安定期に入っており、体調と相談しながらお仕事をさせていただいております」と近況を記した。今後の活動については「担当させていただいている朝のラジオ番組は今月末まで、その後は産休・