物価高対策として、食料品の消費税率をゼロにする案が各政党や有識者の間で議論されています。家計負担の軽減効果が期待される一方で、見落とされがちな論点があります。それは、地方自治体の重要な財源である地方消費税への影響です。現在の軽減税率8％のうち、地方消費税に相当する部分は1.76％。仮に食料品の消費税率がゼロになれば、この税収が失われることになります。地方財政への影響はどの程度なのか。そして、その穴埋め