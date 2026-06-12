商業デビュー作『みなに幸あれ』で世界中の映画祭を震撼させ、日本ホラー界の新星として一躍注目を集めた下津優太監督。現在はハリウッドの大手マネジメント会社とも契約を交わし、世界を舞台にさらなる飛躍が期待されている。そんな監督が放つ最新作『NEW GROUP』で圧倒的な存在感を見せるのが、唯一無二の表現者・ピエール瀧だ。気鋭の監督と規格外の俳優がタッグを組み、観る者の理解を軽々と超えていく「なんじゃこら」な怪作