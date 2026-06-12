最安モデルもライバルを圧倒する“高級感”2026年6月の国内ミニバン市場は大きな話題が続いています。同年5月28日には日産の新型「エルグランド」が先行予約を開始し、さらに6月3日にはトヨタ「アルファード」と「ヴェルファイア」の一部改良モデルが発売されました。高級ミニバンへの注目が一段と高まるなか、レクサスが展開する最上級ミニバン「LM」も存在感を強めています。【画像】超いいじゃん！これが“アルファード超え