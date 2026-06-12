『RAPSTAR 2025』ファイナリストのMasato Hayashiが、自身最大規模となるワンマンライブ『Masato Hayashi ONE MAN LIVE in Shinjuku「暴走東京」』を9月23日にZepp Shinjuku(TOKYO)にて開催。あわせて、8月にニューアルバムをリリースする。 （関連：Aile The Shota「俺の音楽が支えに、隣にいてくれるように」人間が人間らしくあるための最も美しい姿へ導く歌） Masato Hayashiは、ABEMAで独占配信中の次世代