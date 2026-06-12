60歳の誕生日を迎える宮本浩次。彼がヴォーカルを務めるバンド・エレファントカシマシは『今宵の月のように』や『悲しみの果て』など数々の名曲を生み出し、日本のロックシーンを代表する存在として長年支持され続けてきた。なぜ宮本の歌声は人の心を揺さぶるのか 【画像】宮本浩次が「涙がブワーって出てきたんだ」と言った曲 赤羽台から始まったエレファントカシマシ 1981年に結成されたバンドのエレファン