世界のお騒がせ、トランプ大統領の指示によって、クルマの関税などが問題になったのは記憶に新しい。さらに毎度ながらの「アメリカからもっとクルマを買え」とも。それを受けてトヨタが動いた！ 超個性的なクルマが日本上陸。果たしてゴルファーズカーとして使えるのか?【写真】これが1200万円の快適空間！ タンドラの豪華レザーシート■並行輸入で人気のクルマがトヨタのディーラーで買える！トランプ大統領の思いつき政策、いわ