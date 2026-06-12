日本中央競馬会（JRA）のトップ騎手、川田将雅が自身のインスタグラムを更新。「宮里藍 サントリーレディス」のプロアマに参加したことを投稿した。【画像】同伴者のスカートの中が見えそう！「こんなとき、どうする」「また今年も由伸さんとお会いでき、一年経ったなと実感します」と記すと、元読売ジャイアンツの選手、そして監督も務めた高橋由伸との2ショットを公開した。この投稿に対し、プロアマで同組となった堀琴音は「ご