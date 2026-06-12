テーラーメイドから、カラーカスタムのアナウンス。先月19日に『My Spider ZT』を展開したのに続き、『My Spider TOUR X』、『My Spider TOUR』の「サービスを公式オンラインストア、直営店にて6月12日より開始します」と、同社広報。【画像】フェースインサートだけでもこんなに色が選べる！「両モデルともに、クランクネック、スモールスラント、ダブルベンド、センターシャフトの4種類のネック形状を選択でき、4種類の仕上げ（