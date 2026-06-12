新潟市西区の自動車整備業者・白井オートが新潟地方裁判所から破産手続き開始決定を受けたことが分かりました。 民間の信用調査会社・帝国データバンクによりますと、白井オートは1964年（昭和39年）創業、1988年9月に法人化された自動車整備業者です。新潟市西区を中心に一般個人・法人を得意先とし、自動車整備や板金・塗装、新車・中古車販売を手がけてきました。 2006年7月期には年収入高が約1億600万円