俳優の有村架純、黒木華、南沙良が共演する映画『マジカル・シークレット・ツアー』（6月19日公開）より、3人がそれぞれ金塊を巧妙に隠していく様子を捉えた本編映像が解禁された。【動画】有村架純＆黒木華＆南沙良、三者三様“金の隠し方”（本編映像）本作は、2017年に中部国際空港で発覚した主婦らによる金密輸事件に着想を得た天野千尋監督のオリジナルストーリー。借金を抱えた二児の母・和歌子（有村）、奨学金返済に追