京都府宮津市の日本三景・天橋立で１０日午後、クマが目撃された。クマは天橋立西側の海を泳ぎ、岸に上がった後、住宅や旅館が立ち並ぶ地域にとどまった。約６時間後に捕獲され、殺処分された。けが人はなかった。府や府警によると、１０日午後４時３５分頃、通行人がクマを発見した。クマは天橋立の北側から南方向に移動。途中で海に入り、北に約１キロ泳いでいったという。上陸後は同市江尻の雑木林の木に登り、じっとしてい