俳優・草刈正雄（73）の長女で、モデルの紅蘭（36）が9日、Instagramのストーリーズを更新。「ワインかのように飲む」と紹介した、7歳の娘の動画を公開した。【映像】紅蘭、億超えの自宅＆“ワインかのように飲む”7歳の娘2024年8月9日に更新したInstagramで、高台にある数億円する100坪以上の土地と自宅を現金一括で購入したことを報告していた紅蘭。その後の投稿では、広々としたリビングで娘とくつろぐ姿や、台湾への弾丸旅