京都府宮津市の日本三景・天橋立で１２日朝、クマの目撃情報があった。周辺への立ち入りを禁止し、周辺の捜索を続けている。天橋立では、１０日夕にもツキノワグマの雄の成獣が出没し、観光客らが避難する騒ぎがあった。そのクマは捕獲され殺処分されている。