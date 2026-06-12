三菱UFJニコスは6月11日から、ビザ・ワールドワイドと共同で「グローバルポイント Wallet限定 Apple Pay×Visaのタッチ決済で最大20キャッシュバック!」キャンペーンを実施している。「VisaのApple Payタッチ決済」キャンペーン本企画は、Visaがタッチ決済の利用促進として実施する「Apple Payでも!タッチでVisa割キャンペーン!(さらに特定のお店でお得!)」に、同社が特典を上乗せするもの。具体的には、Visa提供の「10%(上限1,000