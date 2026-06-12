【モデルプレス＝2026/06/12】総合エンターテインメントフェス『GMO渋谷エンタメ祭2026 presents TOKYO GIRLS MUSIC Fes. 2026』（以下、GMO渋谷エンタメ祭2026 presents TGM 2026）が、7月12日にLINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）にて開催されることが決定した。【写真】紅白出場7人組アイドル、美脚輝くミニ丈衣装◆「TOKYO GIRLS MUSIC Fes. 2026」開催決定今年は、TGCがプロデュースする都市型ガールズミュージックフェス『TOKY