【モデルプレス＝2026/06/12】日向坂46三期生・上村ひなの、高橋未来虹（※「高」は正式には「はしごだか」）、森本茉莉、山口陽世が、6月15日発売の月刊アイドル誌『EX大衆』7月号（双葉社）表紙＆巻頭グラビアに登場する。【写真】日向坂三期生、お揃いTシャツで笑顔◆日向坂46三期生、4人で「EX大衆」登場好評だった『EX大衆』2024年10月号以来となる日向坂46 三期生特集号。内容やページ数の大幅アップだけでなく、表紙も裏表