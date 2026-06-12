格闘技イベント「BreakingDown」（ブレイキングダウン＝BD）の元選手でユーチューバーのノッコン寺田さん（41）が、2026年6月8日にYouTubeを更新。20キロダイエットと整形で「別人になった」と自画自賛した。「痩せてイケメンになってキムタクになりました」ノッコンさんは25年12月、YouTubeで、体調不良で受診した病院の医師から体重が多すぎると指摘され、「153（キロ）から140、130くらいまで」ダイエットする意志を語っていた