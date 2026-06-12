マッサージやストレッチではない腰痛から解放される全く別のアプローチとは 原因は『ストレス』だと意識を切り替える ●治らない腰の痛みの知識をつけようみなさんにまず知っておいてもらいたいことがあります。それは、腰痛の多くはストレスによる「心因性腰痛」の可能性が高いということ。前章でもお伝えしたように、腰痛に悩む多くの方は「原因不明の腰痛」と診断され、「正しい治し方」という地図を持たない