85％が原因不明の腰痛が集中している瞬間は痛みが消える理由 腰痛を意識しなくなることが重要 ●気分転換という魔法の痛み止め面白いテレビや映画を観ているときや仕事に集中しているとき。友人と楽しい会話をしているとき。そういう瞬間に腰痛を感じなかった！という経験はありませんか？これは何も腰痛に限った話ではなく、虫歯や捻挫、骨折をしたときも同ようで、痛みを伴う症状の多くは、何かに集中しているときに無