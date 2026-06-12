大きなダイヤの婚約指輪、高級レストランでのディナー。 誰もが羨む幸せなカップルに、「幻の料理人」はなぜ冷酷な言葉を投げかけたのか？ 名作料理漫画『ザ・シェフ』第11話「イミテーション①」の波乱に満ちた展開を解説します。 幸せの絶頂にいるカップル 第11話は、民子と真悟という一組のカップルの幸せな日常からスタートします。 真悟から贈られた大きなダイヤモンドの婚約指輪を友人に