お通じ悩みにぴったりなすりごまとココアの取り入れ方とは お通じのお悩みに活躍するすりごまとココア すりごまでスルッと快便 ごまには鉄や亜鉛、カルシウムなどの栄養素に加えて、消化酵素も含まれています。ごまの皮は消化されづらく、そのまま食べても消化酵素が働かないので、すりごまにして摂りましょう。すりごまにすることで、ほかの栄養素の吸収も高まります。 すりごまは食物繊維も豊富なため、便秘予防にもつな