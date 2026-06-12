バランスと柔軟性をキープする『片足立ちと1本線歩き』 片足立ちと1本線歩き 転ばなければけがをしない、骨折しない。バランス能力を鍛えて転倒防止。 回数の目安:片足立ち/1分～3分×1日1～3回 1本線歩き/できるだけ ①片足を少し持ち上げ、バランスを保つ：はじめは片足をほんの少し、慣れたら徐々に