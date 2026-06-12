「ふるさと納税」で最も得をするのは富裕層で平民には不公平な制度だった？！ 「ふるさと納税」が天下の愚策な理由 ２００８年度から「ふるさと納税」制度がスタートし、初年度の全国受入額は81億円でしたが、２０２０年度は６７２４億円の過去最高額となり、寄付件数は３４８８万件（前年比１・５倍）にのぼりました。ふるさと納税とは、自分が指定する自治体に寄付すれば、寄付額から２千円を除外した金額が所得税や住