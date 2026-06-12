香川県の特徴・・・ 香川県が、全国における県の相対的位置が分かる冊子「100の指標からみた香川（2026年版）」を作成しました。ワースト10位以内にランクインした指標は、前年より2項目増えて14項目でした。 「面積」は、1876.86キロ平方メートルで最下位です。特殊詐欺等被害等被害総額（人口10万人当たり、2024年）は3億2086万4000円で前年の15位から46位(ワースト2位）に大きく順位を下げました。