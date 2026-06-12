我が子と“引き離された”両親息子を手にかけた養父、父親の暴力を児相に訴えた娘、わが子の顔を誕生日ケーキに押し付ける母親――日本で頻繁に物議を醸す話題と言えば「親子関係」である。香港でも5月末、1組の個性的なカップルをきっかけに注目度が急上昇した。【写真を見る】ウェブ上には「何の変哲もない平和の家族」の姿が現地の事情に詳しいジャーナリストは言う。「昨年に海外から戻った内縁の夫婦が、スウェーデン当局