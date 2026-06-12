◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＡ組韓国―チェコ（１１日、メキシコ・グアダラハラ競技場）開幕戦に続いて行われた第２試合で、ＦＩＦＡランク２５位の韓国と同４０位のチェコが対戦した。チェコのミロスラフ・コウベク監督が７４歳２８３日で初陣を迎え、Ｗ杯史上最年長での指揮となった。開幕戦でメキシコに０―２で敗れた南アフリカのヒューゴ・ルース監督が、２０１０年南アフリカ大会でギリシャ代表を率いたオットー