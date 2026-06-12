〈ドーハの悲劇から恋実る〉。1998年5月の新聞に、こんな見出しの記事が載った。内容は、日本代表の歴史的敗戦を、サッカー居酒屋でたまたま相席で観た初対面の男女が5年後、婚姻に至ったことを紹介したもの（※1）。その間の1997年、日本代表はワールドカップ（以下、W杯）への初進出（98年フランス大会）を決めており、記事内では両人の「こんなに幸せなことはありません」というコメントも紹介されている。【写真で見る】涙の