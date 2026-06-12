JAXA（宇宙航空研究開発機構）は日本時間2026年6月12日に「H3」ロケット6号機の打ち上げを実施しました。JAXAは公式ライブ配信にて、メインミッションとなるロケット2段目の軌道投入達成を発表しています。打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：H3ロケット6号機ロケット：H3ロケット（H3-30S）打ち上げ日時：日本時間 2026年6月12日9時53分59秒発射場：種子島宇宙センター大型ロケット発射場（日本）ペイロード：