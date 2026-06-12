東海ラジオで35年間、プロ野球実況を担当したアナウンサーの村上和宏さん。今週は高校野球を取り上げます。猛暑や球児の体調管理の面から検討されている「7イニング制」について、長く野球の試合を中継してきた村上さんは、どのような意見をお持ちなのでしょうか。【写真特集】平成を彩った、「異色の野球人」たち来年から7イニング制？夏の甲子園を目指す地方大会のシーズンになりました。6月13日開幕の沖縄大会を皮切りに、