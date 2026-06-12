◆米大リーグパイレーツ６―８ドジャース（１１日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１１日（日本時間１２日）、敵地・パイレーツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。今季３度目となったリアル二刀流翌日の試合で１３号ソロを含む２打数２安打１打点、２四球と合わせて４打席４出塁と驚異の打撃を見せていたが、左膝の炎症のため７回に代打が送られて途中交代となった。チーム