ビタミンCや食物繊維が豊富で栄養価の高い「キウイ」。程よい酸味で暑くなるこれからの季節にもぴったり！そんなキウイを皆さんはどうやって食べていますか？真ん中から真っ二つに切ってスプーンですくって食べたり、リンゴの皮を剥くように剥いたり…さまざまな剥き方がありますが、じつは口当たりがよくなるキウイの剥き方があるんです。 おいしく食べられるキウイの剥き方 今回紹介する方法は、まずキウイの天地を切り落とし