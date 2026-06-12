５日、天津の埠頭（ふとう）に停泊し、工業用混合油の積み込みを待つ貨物船。（天津＝新華社配信）【新華社天津6月12日】中国国有資源リサイクル大手、中国資源循環集団傘下の中資環国際創業投資（深圳）が出荷する工業用ブレンド油1万トン余りを積んだ貨物船が6日、海外市場に向け天津市から出航した。今回出荷されたブレンド油は計1万296.8トンで、同社の持続可能な燃料の輸出で初めて1万トンを超え、二酸化炭素排出量で