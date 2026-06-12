内閣広報官が、12日までにXの公式アカウント「内閣広報官（色々投稿試し中）」を更新。高市早苗首相がぶらさがり会見でつぶやいた言葉について、説明した。【写真】高市首相のぶらさがり会見（「つぶやき」該当シーン）投稿で、「一昨日の総理ぶらさがり会見で、二問目に移る際、総理が呟いた言葉（動画中１分31秒頃）は、総理にも確認したところ、次の日程があるため『ちょっと大丈夫かな』というものでした」と、TBS NEWS DI